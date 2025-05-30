Ціни на черешню в Україні почали стрімко знижуватися. Кілька днів тому середня ціна цієї ягоди була 200 грн за кг, а нині – вже 150 грн. Попри зменшення, це найвищий рівень цін на 10 останніх років.

Згідно з даними служби моніторингу найбільшого гуртового ринку заходу України «Шувар», що у Львові, торік черешня 27 травня коштувала 135 грн/кг. Ягода у 2020 році мала середню ціну – 60 грн, у 2019-му – 35 грн, а в 2016-му – 25 грн.

«Високий рівень цін можна обумовити заморозками під час цвітіння кісточкових та досить холодної погоди в травні, яка затримала достигання фруктів на три тижня», – повідомив сайт аграрних новин EastFruit.

Як інформував Укргідрометцентр, у другій декаді травня в Україні переважала холодна як для середини останнього весняного місяця погода. Середня температура повітря виявилася однією з найнижчих (на 4-6 °С нижчою від норми) за останні 30 років.

Тиждень тому черешня в Україні була тільки імпортна за захмарними цінами – 1200-1500 грн/кг.

Як писав ZAXID.NET, попередні оцінки вказують на те, що Україна втратила 45-55% врожаю черешні через весняні приморозки, найбільше — в південних областях, де зосереджено основне виробництво. У центральних регіонах втрати ще вищі, хоча площі під цією культурою менші.