В Україні впав попит на нові вікна

За останні шість місяців ціни на склопакети в Україні зросли на 30–40%. Про це в коментарі LIGA.net повідомила комерційна директорка та співвласниця компанії «Фабрика вікон GeokomRest» Вероніка Межова. За її словами, вартість віконної продукції під час війни зростає регулярно, оскільки більшість комплектуючих українські виробники імпортують. Якщо раніше ціни переглядалися приблизно раз на три місяці на 3–7%, то нинішній стрибок став значно відчутнішим.

Наразі квадратний метр стандартного ПВХ-вікна, виготовленого відповідно до державних будівельних норм, коштує 5,5–6,5 тис. грн. Алюмінієві конструкції значно дорожчі – близько 15 тис. грн за м². Водночас суттєво зросла вартість супутніх послуг. Так, якщо раніше заміри та монтаж становили 10–15% від загальної вартості замовлення, то тепер їхня частка досягла близько 30%.

За даними асоціації «Українські виробники світлопрозорих конструкцій», найдешевше нове вікно сьогодні коштує орієнтовно 15 тис. грн.

Чи високий попит на вікна в Україні?

Попри масштабні руйнування, загальний попит на склопакети в Україні зменшився. Президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій зазначає, що до повномасштабного вторгнення річна потреба у склінні становила 52–53 млн м², тоді як нині вона скоротилася до 16–19 млн м².

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Водночас у Києві після останніх масованих обстрілів різко зросла кількість замовлень на заміну пошкоджених вікон. Засновник і CEO групи компаній «Максібуд» Валерій Лазаренко розповів, що лише за останні два місяці значних пошкоджень зазнали чотири великі житлові комплекси – Trinity, Unit City, Crystal Park та Respublika.

ЖК Big Ben від девелопера РІЕЛ – це міський формат житла з активною локацією та стабільним попитом. Продумані планування та комерційна інфраструктура підсилюють ліквідність об’єкта. Для інвестора це один із можливих форматів вкладення з перспективою зростання вартості активу.

За його словами, головною проблемою залишається нестача кваліфікованих працівників. Уже на етапі замірів клієнтам доводиться чекати близько тижня, а виготовлення й встановлення конструкцій може тривати кілька тижнів або навіть до двох місяців, особливо якщо необхідно очікувати на поставки імпортних комплектуючих для алюмінієвих систем.

До слова, за рік собівартість будівництва житла зросла на 19,9%, а якщо порівнювати березень і квітень 2026 року, собівартість будівництва зросла на 3,1%.