У холодну пору року цитрусові варто щодня включати у раціон

На Львівщині, як і в Україні загалом, вже фіксують випадки захворювання на грип. Паралельно з ним циркулюють парагрип, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси, риновіруси, бокавіруси тощо, які вкладають у ліжка і дорослих, і дітей. У холодну пору вітамінною бронею можуть стати цитрусові, які допомагають зміцнювати імунітет, знизити ризик застуд, зарядити енергією, покращити настрій тощо. Дієтолог Андрій Маковецький радить обирати різні види цитрусових і пояснює, скільки та як їх краще споживати, щоб отримати максимальну користь.

Чому варто включати цитрусові до раціону в холодну пору: шість переваг

Покривають до 60% добової норми вітаміну C.

Працюють як природні антиоксиданти.

Підтримують роботу імунної системи та сприяють зниженню ризику сезонних застуд.

Можуть допомогти зменшити втому та сезонну сонливість.

Зберігають шкіру зволоженою та свіжою.

Допомагають контролювати вагу, коли хочеться «важкої» їжі.

Скільки і яких цитрусових можна з’їсти на день?

Лимон. Дієтолог каже, що у 100 г лимона є приблизно 53 мг вітаміну С та 138 мг калію. Він радить у холодну пору з’їдати половину або цілий лимон на день із чаєм, водою або використати сік лимона як заправку до салатів. Тепла вода з лимоном і шматочком імбиру ввечері допоможе зняти втому та підтримати тонус.

Лайм. У 100 г лайма – близько 29 мг вітаміну С та 33 мг кальцію. Його можна їсти через день. Увечері теплий лаймовий тонік із корицею заспокоїть і зігріє.

Апельсин. У 100 г апельсина міститься приблизно 53 мг вітаміну С та 30 мкг фолатів. Щодня, каже дієтолог, можна з’їсти 1–2 апельсини. Фруктова тарілка з апельсином, гранатом і м’ятою – легкий заряд бадьорості на ранок.

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Мандарин. У 100 г мандарина – близько 27 мг вітаміну С та 34 мкг вітаміну А. Щоб почуватися комфортно, можна з’їсти 2–3 мандарини на день. А поєднання мандарина з кількома шматочками чорного шоколаду – чудовий вечірній антистрес.

Грейпфрут. У 100 г грейпфрута є близько 31 мг вітаміну С та 58 мкг вітаміну А. Половинки чи одного грейпфрута через день буде достатньо.

Помело. У 100 г помело – приблизно 61 мг вітаміну С та 216 мг калію. 200–300 г цього фрукта експерт радить включати у раціон 2–3 рази на тиждень.