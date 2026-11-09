Допомога при застуді: як цитрусові підтримують організм у холодну пору і скільки їх можна з’їсти
Поради дієтолога
На Львівщині, як і в Україні загалом, вже фіксують випадки захворювання на грип. Паралельно з ним циркулюють парагрип, аденовіруси, респіраторно-синцитіальні віруси, риновіруси, бокавіруси тощо, які вкладають у ліжка і дорослих, і дітей. У холодну пору вітамінною бронею можуть стати цитрусові, які допомагають зміцнювати імунітет, знизити ризик застуд, зарядити енергією, покращити настрій тощо. Дієтолог Андрій Маковецький радить обирати різні види цитрусових і пояснює, скільки та як їх краще споживати, щоб отримати максимальну користь.
Чому варто включати цитрусові до раціону в холодну пору: шість переваг
- Покривають до 60% добової норми вітаміну C.
- Працюють як природні антиоксиданти.
- Підтримують роботу імунної системи та сприяють зниженню ризику сезонних застуд.
- Можуть допомогти зменшити втому та сезонну сонливість.
- Зберігають шкіру зволоженою та свіжою.
- Допомагають контролювати вагу, коли хочеться «важкої» їжі.
Скільки і яких цитрусових можна з’їсти на день?
Лимон. Дієтолог каже, що у 100 г лимона є приблизно 53 мг вітаміну С та 138 мг калію. Він радить у холодну пору з’їдати половину або цілий лимон на день із чаєм, водою або використати сік лимона як заправку до салатів. Тепла вода з лимоном і шматочком імбиру ввечері допоможе зняти втому та підтримати тонус.
Лайм. У 100 г лайма – близько 29 мг вітаміну С та 33 мг кальцію. Його можна їсти через день. Увечері теплий лаймовий тонік із корицею заспокоїть і зігріє.
Апельсин. У 100 г апельсина міститься приблизно 53 мг вітаміну С та 30 мкг фолатів. Щодня, каже дієтолог, можна з’їсти 1–2 апельсини. Фруктова тарілка з апельсином, гранатом і м’ятою – легкий заряд бадьорості на ранок.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Мандарин. У 100 г мандарина – близько 27 мг вітаміну С та 34 мкг вітаміну А. Щоб почуватися комфортно, можна з’їсти 2–3 мандарини на день. А поєднання мандарина з кількома шматочками чорного шоколаду – чудовий вечірній антистрес.
Грейпфрут. У 100 г грейпфрута є близько 31 мг вітаміну С та 58 мкг вітаміну А. Половинки чи одного грейпфрута через день буде достатньо.
Помело. У 100 г помело – приблизно 61 мг вітаміну С та 216 мг калію. 200–300 г цього фрукта експерт радить включати у раціон 2–3 рази на тиждень.