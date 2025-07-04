Огірки мають чутливу кореневу систему, яка гостро реагує на температурні коливання

Чимало городників звикли доглядати за рослинами з самого ранку, коли ще не спекотно, а робота на грядках комфортна. Однак такий режим поливу, зокрема для огірків, може мати негативні наслідки. Попри поширену думку, ранкове зрошення не є оптимальним, більше того, воно здатне зашкодити рослинам і знизити врожайність. Чому так і коли поливати огірки, пишуть «Добрі новини».

Чим небезпечний ранковий полив огірків

Огірки мають чутливу кореневу систему, яка гостро реагує на температурні коливання. Після ночі ґрунт охолоджується до 15-18°C, а вода з колодязя або шланга часто ще холодніша – близько 12-16°C. Полив у таких умовах викликає у рослин температурний стрес, що гальмує всмоктування вологи та поживних речовин.

У результаті:

знижується активність кореневища;

зменшується кількість засвоєної вологи;

зупиняється розвиток зав’язей;

погіршується загальний стан рослин.

Крім того, поєднання вологості й прохолоди створює сприятливе середовище для розвитку грибкових захворювань: кореневої гнилі, плісняви, бактеріозів. Це особливо небезпечно в період активного росту плодів.

Коли найкраще поливати огірки

Оптимальний час для поливу – з 17:00 до 19:00. Увечері ґрунт добре прогрітий, але пряма сонячна активність уже спадає. Саме в цей період коренева система ефективно засвоює вологу, що сприяє росту плодів і покращенню якості врожаю.

Перед поливом рекомендується використовувати відстояну воду, яку попередньо нагрівають до температури +22-24°C. Це запобігає стресу для рослин і забезпечує краще поглинання вологи.

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