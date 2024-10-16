У 2024 році зросла кількість проваджень за статтею про дезертирство

Станом на вересень 2024 року в Україні зареєстрували понад 35 тисяч кримінальних справ про самовільне залишення частини. Про це повідомили «Українській правді» в Офісі генерального прокурора.

Згідно з даними прокуратури, від січня по вересень 2024 року зареєстрували 35 307 кримінальних проваджень за самовільне залишення частини військовими. У 2023 році таких справ було 17 658.

Загалом з січня 2022 року по вересень 2024-го зареєстровано 59 тисяч 606 кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення, при цьому з них близько 2,6 тисячі уже закрито.

Крім того, зросла також кількість проваджень за статтею про дезертирство. Від січня по вересень цього року відкрили 18 196 справ, у 2023 – 4691 провадження.

«Кількість судових вироків за СЗЧ та дезертирство в десятки разів менша за кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень», – додають у виданні.

Нагадаємо, 9 вересня ДБР затримало військовослужбовця 56-ї ОМПБр Сергія Гнезділова за підозрою у самовільному залишенні військової частини, що вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України). 10 жовтня військовослужбовцю повідомили про підозру.

11 жовтня Печерський районний суд Києва обрав Гнезділову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.