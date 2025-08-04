Ефективним є підживлення через ямку, викопану біля куща

Щоб троянди тішили вас рясним цвітінням і залишалися здоровими протягом усього сезону, їм потрібен правильний догляд і регулярне підживлення. Добрива допомагають рослинам зміцнити коріння, наростити зелену масу та утворити більше бутонів. «Сім’я і дім» пише про прості поради, як і чим найкраще підживлювати троянди.

Чим підживлювати троянди

Для пишного та тривалого цвітіння троянди особливо потребують фосфорних добрив. Вони сприяють формуванню великої кількості бутонів і зміцненню кореневої системи. Таке підживлення варто проводити протягом усього періоду активного росту, чергуючи різні види добрив, щоб уникнути звикання рослин до одного складу.

Калій сприяє утворенню великої кількості квітів, а азот допомагає наростити зелену масу. Однак із азотом слід бути обережним: його надлишок робить рослини вразливими до захворювань і знижує їхню здатність пережити зиму. Не менш важливими є мікроелементи – бор, залізо, марганець і магній. Вони підвищують загальну життєздатність троянд, зміцнюють їх імунітет і сприяють насиченому забарвленню листя та квітів.

Коли підживлювати троянди

Підживлення троянд проводьте кілька разів за сезон. Перше – навесні, коли з’являються молоді пагони. Далі варто вносити добрива кожні 4-6 тижнів до кінця літа. У вересні підживлення припиняють, щоб рослина мала час підготуватися до зими. Найкраще використовувати добрива, у яких співвідношення основних елементів (азот, фосфор, калій) становить 3:1:2 або 2:1:2. Це ідеально підходить для троянд, стимулюючи ріст листя, розвиток коренів і формування бутонів.

Як вносити добрива

Добрива можна вносити в різний спосіб: у рідкому вигляді або як гранули. Рідкі суміші засвоюються швидше, а гранульовані діють поступово. Вносьте їх рівномірно навколо куща, відступивши 15-20 см від стебла. Не забувайте поливати троянди до і після підживлення, щоб коренева система краще засвоїла поживні речовини.

Особливу увагу варто приділити підживленню після обрізки: навесні або після першої хвилі цвітіння. У цей період рослина потребує додаткових сил для відновлення та стимуляції нового росту. Якщо ви помітили ознаки дефіциту елементів – пожовтіння листя або слабке цвітіння – коригуйте підживлення, орієнтуючись на потреби конкретного куща.

Ефективним є підживлення через ямку, викопану біля куща. У неї вносять добриво, засипають і зволожують ґрунт. Крім того, у ранкові години можна обприскувати листя мінеральними або органічними розчинами.

Натуральне підживлення

Ще один варіант – підживлення настоєм із бур’янів. Для цього в бочку закладають зелень, додають кілька ложок кальцинованої соди й заливають водою. Коли розчин перебродить, його проціджують і розводять у співвідношенні 3:10 перед внесенням.

Не варто забувати й про золу, вона є природним джерелом калію. Восени, щоб підготувати кущі до наступного сезону, підгодуйте троянди розчином суперфосфату (15 г) і монофосфату калію (16 г) на відро води. Інший варіант – розчинити по столовій ложці суперфосфату й сульфату калію у відрі води, потім розвести отриману суміш у 50 літрах води й полити кущі.