Місце Ірини Кормишкіної у Верховній Раді може зайняти Сергій Мельнік

Центральна виборча комісія визнала Сергія Мельніка обраним народним депутатом України під партії «Слуга народу». Про це у четвер, 6 березня, повідомили на Facebook-сторінці ЦВК.

У четвер, 27 лютого, ЦВК визнала обраною народною депутаткою під партії «Слуга народу» Інну Свирибу замість Ірини Кормишкіної, яка склала мандат 25 лютого. Однак Інна Свириба подала заяву про відмову від мандата.

«Комісія розглянула документ і визнала Інну Свирибу такою, яка не набула депутатського мандата. Водночас ЦВК визнала Сергія Мельніка, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії “Слуга народу” під №149, обраним народним депутатом», – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними руху «Чесно», Сергій Мельнік народився 25 вересня 1962 року у селі Протасове Нижньогородської області у Росії. Закінчив Одеське Вище артилерійське командне училище, де здобув військову спеціальність – командна тактична, артилерія. Також Мельнік здобув кваліфікацію юриста у Національній Юридичній Академії ім. Ярослава Мудрого. За даними ЗМІ, працював у правоохоронних органах.

Додамо, що якщо Сергій Мельнік також відмовиться від мандата, то обраною народною депутаткою може стати речниця фракції «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Сергій Мельнік може замінити у Верховній Раді Ірину Кормишкіну

Нагадаємо, 21 лютого народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишніна написала заяву про позбавлення її депутатського мандата. 25 лютого Верховна Рада підтримала припинення її депутатських повноважень. Це відбулось після того, як НАБУ та САП оголосили Кормишкіній підозри у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними слідчих, у 2021 – 2022 роках придбала біля Одеси будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн.