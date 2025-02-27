Центральна виборча комісія визнала Інну Свирибу обраною народною депутаткою України під партії «Слуга народу». Про це у четвер, 27 лютого, повідомили на Facebook-сторінці ЦВК.

Нещодавно до ЦВК надійшла постанова Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Вона була обрана на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Слуга народу».

«ЦВК розглянула документ і визнала Інну Свирибу, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 148, обраною народною депутаткою України на зазначених виборах», – йдеться у повідомленні.

Що відомо про Інну Свирибу

За даними руху «Чесно», Інна Свириба народилась у Тернополі 24 липня 1967 року. Закінчила Тернопільський Національний медичний університет імені Івана Горбачевського й отримала диплом лікаря-терапевта. Також має спеціальність лікаря-гематолога. Крім того, навчалася в Європейській школі дизайну у Києві та працювала дизайнеркою інтер’єрів і декораторкою.

Інна Свириба, яку ЦВК визнала народною депутаткою від «Слуги народу»

У 2019 році балотувалась до Верховної Ради 9 скликання від партії «Слуга народу» під непрохідним номером 148 у списку. На момент виборів офіційно не працювала.

Нагадаємо, НАБУ та САП у жовтні 2024 року оголосили Ірині Кормишкіній (Аллахвердієвій) підозру у незаконному збагаченні. За версією слідства, вона у 2021 – 2022 роках придбала біля Одеси будинок за 20 млн грн. Водночас її заощадження на той час не перевищували 2,7 млн грн. У січні 2025 року Кормишкіній повідомили про ще одну підозру – у недостовірному декларуванні.

Крім того, наприкінці січня НАБУ та САП оголосили підозри чоловіку тодішньої нардепки Юрію Кормишкіну – у недоговірному декларуванні та легалізації майна.

21 лютого народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишніна написала заяву про позбавлення її депутатського мандата. 25 лютого Верховна Рада підтримала припинення її депутатських повноважень.