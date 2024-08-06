На Львівщині від вітрянки можна щепитися безкоштовно

У понеділок, 5 серпня, до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 14-річного мешканця Дрогобиччини з вітрянковим енцефалітом (запаленням головного мозку). Захворювання виникло після перенесеної вітрянки. Хлопець не мав щеплення від цього захворювання. Його стан – середньої важкості.

Як розповіла ZAXID.NET в. о. завідуча I дитячого відділення лікарні Оксана Мостюк, у родині першою на вітрянку захворіла двоюрідна сестра, яка ходить у садок. Від неї і заразилися двоє старших братів. Вони не мали щеплення від цієї хвороби. Захворювання у хлопців проходило неважко, не було великого висипання на тілі. Та невдовзі один з братів почав скаржитися на головний біль, запаморочення, порушення ходи, слабкість, високу температуру. Такі скарги у хлопця були приблизно тиждень після висипання. Медикаментозне лікування не допомагало, стан погіршувався. Його госпіталізували до інфекційної лікарні Львова, де інфекціоністи поставили діагноз – вітрянковий енцефаліт. Стан пацієнта – середньої важкості.

За словами Оксани Мостюк, цього року до інфекційної лікарні з енцефалітом, спровоконавим вітрянкою, потрапило вже четверо дітей. Вітрянка часто викликає ще й такі ускладнення, як пневмонія, флегмони, абсцеси, бешиху (у народі кажуть рожа) тощо.

Вакцина проти вітряної віспи (вітрянки) в Україні є рекомендованою, вона не закуповується коштом державного бюджету. Нещодано Україна отримала 20 190 доз вакцини як гуманітарну допомогу і розподіліли її між областями. Львівщина отримала 3300 доз цієї вакцини і щепитися нею можна безкоштовно.

З метою профілактики вітряної віспи насамперед рекомендують вакцинувати такі групи:

здорові діти, які досягли 12-місячного віку і не хворіли на вітряну віспу;

діти під час вступу до дитячого дошкільного закладу та школи, які раніше не хворіли на вітряну віспу;

працівники охорони здоров’я та освіти, які мають високий ризик інфікування і не хворіли на вітряну віспу.

Позитивним є досвід вакцинації у США, де протягом п’яти років (1995–1999) знижено захворюваність на вітряну віспу на 80%. Створений імунітет після щеплення вакциною достатньо тривалий. За результатами досліджень в США та Японії, післявакцинальний імунітет залишається напруженим 20 років після щеплення.