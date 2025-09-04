значну частку сегменту кормів для тварин займають преміум-товари

Понад половину власників домашніх тварин витрачають щомісяця на своїх улюбленців до 1500 грн. Найбільше – на корми і на ветеринарні послуги. Прогнозується, що до кінця 2025 року виторг у сегменті корму для тварин в Україні становитиме близько 564,6 млн доларів, оцінює Statista.

При цьому 70% ринку в грошовому еквіваленті займають преміальні та суперпреміальні корми. Стабільно зростає категорія ласощів для домашніх тварин.

На другому місці, проте не менш пріоритетні, – витрати на ветеринарні послуги, щеплення, смаколики та іграшки.

Загальна структура ринку Pet Care в Україні

Український ринок товарів і послуг для домашніх тварин охоплює п’ять основних напрямів, ідеться в дослідженні агенції Inweb:

виробники та дистриб’ютори кормів і ласощів;

зоомагазини;

ветеринарні клініки та аптеки;

виробники аксесуарів, іграшок та одягу.

Для покупок українці найчастіше обирають офлайн та онлайн зоомагазини, що співпрацюють із виробниками та пропонують широкий асортимент товарів. Для покупки корму також популярні супермаркети, невеликі мережі магазинів та мінімаркети.

Сфера сервісів для тварин охоплює:

грумінг;

вигул;

дресирування;

зооготелі та догсіттерів.

Останнім часом зростає також пропозиція для екзотичних і дрібних тварин.

Доповнюють ринок виробники аксесуарів, іграшок та одягу, які створюють продукцію для комфорту, активності та естетики життя улюбленців.

Сфера Pet Care в Україні зберігає динаміку зростання навіть у кризових умовах, додають в Inweb, а ключовим рушієм її розвитку стає емоційний складник, що впливає на тон комунікації брендів зі споживачами.