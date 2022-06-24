24-річного закладчика затримали біля одного з поштових відділень

Біля поштового відділення у Тернополі затримали 24-річного закладчика. Згодом у нього в гаражі провели обшук, під час якого вилучили амфетамін, канабіс та Альфа-PVP на 800 тис. грн. Дилера затримали, йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини, чоловіка затримали біля одного з місцевих поштових відділень. Під час обшуку в нього знайшли пакунок з канабісом. Чоловік зізнався, що працює закладчиком на дві інтернет-крамниці. Він отримував гуртові партії наркотиків і психотропів, фасував та розкладав закладки на території міста.

Для конспірації він спеціально орендував гаражне приміщення, яке використовував як фасувальний цех та склад для зберігання заборонених речовин.

«Під час обшуку в орендованому дилером гаражному приміщенні поліцейські виявили пластикові ємності з психотропними речовинами Альфа-PVP та амфетаміном, загальною вагою близько одного кілограма, а також півкілограмовий поліетиленовий пакет з канабісом. Крім того, вилучено вже розфасовані у закладки канабіс та Альфа-PVP, пакувальні матеріали, ваги та чорнові записи», – йдеться у повідомленні.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених речовин складає близько 800 тис. грн.

Чоловіка затримали, йому вже повідомили про підозру за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання наркотиків). Йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, слідчі вилучили його автомобіль.