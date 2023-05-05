Цією послугою вже скористалося 700 маленьких українців

Дітям до 12 років вимушених переселенців і військових безоплатно лікують карієс. Отримати таку послугу можна у 58 клініках різних міст України, зокрема, у Львові є 13 таких клінік і ще п’ять у районах області. Батьки обирають зручну для них клініку, приводять дітей, а професіонали зроблять зуби детей здоровими, а усмішки сяючими, повідомила проектний менеджер компанії INSPE Ірина Палига.

Таку послугу надають у межах проекту «Збережи усмішку дитині» , ініційованого компанією IVOCLAR за підтримки партнерів: компанії INSPE, Piksters та небайдужих стоматологів по всій Україні.

Скористатися безкоштовною послугою з лікування зубів можуть діти (до 12 років) вимушених переселенців і військовослужбовців. Отримати послугу можна в 58 клініках, які стали партнерами проекту і працюють в 28 містах України. Зокрема, у Львові є 13 клінік-партнерів та п’ять в області: Дрогобич, Моршин, Золочів, Самбір та Стрий.

Ірина Палига уточнила ZAXID.NET, що цією послугою у різних містах вже скористалося 700 дітей. Мета проекту – пролікувати зуби 5 000 дітей.

Щоб скористатися цією послугою, треба зайти на на інтернет-сторінку проекту і знайти найближчий до вас стоматологічний кабінет. Кількість клінік-партнерів і перелік міст весь час збільшується, тому слідкуйте за змінами на сайті і обирайте найзручнішу для вас локацію.