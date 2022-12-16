На 38-метровому мосту вже замінили шість балок на правому проїзді

У Бережанах на Тернопільщині розпочали капітальний ремонт двох мостів через річку. Роботи проводять у рамках масштабного ремонту найдовшої траси України М-30 «Стрий-Ізварине», яка з'єднує західні області України зі східними. Водіїв просять бути максимально уважними на цій ділянці автошляху, оскільки рух транспорту відбувається в реверсному режимі.

Як повідомила Служба автомобільних доріг Тернопільщини, ремонт на цій трасі відновили у листопаді цього року, оскільки автошлях наразі суттєво навантажений і потребує покращення. Станом на грудень розпочали капітальний ремонт двох мостів через річку Золота Липа у Бережанах. Один з них має довжину 18 метрів, інший – 36 метрів.

«На 36-метровому мосту напередодні замінили шість балок на правому проїзді. Після цього мостовики розпочнуть влаштування монолітної прогонової будови. Просимо водіїв звернути увагу на дорожні знаки, встановлені на ремонтованій ділянці. Рух транспорту відбувається у реверсному режимі», – йдеться у повідомленні.

Дорога М-30 «Стрий-Ізварине» має міжнародне значення та з’єднує західні області зі східними. Завершення ремонтних робіт на ділянках траси у всіх областях допоможе збільшити пропускну здатність дороги та частково розвантажити трасу М-06 «Київ-Чоп», повідомляють дорожники.