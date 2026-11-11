Американця затримали 10 листопада поблизу міста Глостер у графстві Глостершир

У Великій Британії затримали 41-річного військовослужбовця армії США. Його підозрюють у шпигунстві на користь росії. Про це у вівторок, 10 листопада, повідомила британська поліція.

Американця затримали 10 листопада поблизу міста Глостер у графстві Глостершир. Розслідування проводить контртерористична поліція Великої Британії у співпраці з американськими органами влади, військовими США та Федеральним бюро розслідувань.

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Чоловіка підозрюють у правопорушеннях, передбачених розділами 1 і 3 британського Закону про національну безпеку 2023 року. Станом на 10 листопада правоохоронці проводили обшуки за двома адресами у графстві Глостершир. Сам затриманий наразі перебуває під вартою в поліцейській дільниці Лондона.

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Директор ФБР Кеш Патель назвав затримання важливим і заявив, що справа стосується підозр у шпигунстві, які викликають серйозне занепокоєння у США та їхніх союзників.

Нагадаємо, співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали двох громадян України віком 24 та 25 років за підозрою у шпигунстві на користь Росії та диверсіях. За даними слідства, чоловіки фотографували об’єкти критичної та військової інфраструктури, а також підпалили автомобіль в одному з польських міст.