Спалена техніка ворога на вулицях Бучі

У четвер, 3 березня, військові Збройних сил України відновили контроль над містечком Буча поблизу Києва і підняли над ним український прапор. Про це ідеться на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ. У міськраді Бучі підтвердили цю інформацію.

Упродовж кількох днів на напрямку Буча – Гостомель – Ірпінь тривали запеклі бої з російськими нападниками. 27 лютого у Бучі українські військові розбили колону техніки ворога, але бої на вулицях продовжились, що призвело до сильного руйнування міста, де багато будинків залишились без води, світла і газу.

Місто попросило гуманітарну допомогу для мешканців, її відправили з Києва. Зараз у Бучі, за словами секретаря міськради Тараса Шаправського, відновили випікання хліба та займаються відновленням мереж.

Містечко Буча із населенням близько 30 тис. людей розташоване за 25 км від Києва.

Як інформував ZAXID.NET, протиповітряна оборона України сьогодні, 3 березня, знищила російський винищувач Су-30 і над містом Ірпінь. Імовірно, із цього літака росіяни бомбили довколишні села.

Крім того, 3 березня українські прикордонники повідомили, що вийшли на лінію державного кордону у Сумській області, витіснивши ворога.

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