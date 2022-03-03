Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що сумські прикордонники повернули свої позиції на державному кордоні з Російською Федерацією.

«На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині», — повідомив Данілов 3 березня у Facebook.

Наразі невідомо, яку ділянку кордону контролюють українські сили. Станом на кінець доби 2 березня голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомляв, що на Сумщині тимчасово окуповане військовими РФ місто Тростянець. Вони звезли в місто багато військової техніки, але ЗСУ знищили дві САУ точковими ударами.

Варто зазначити, що 5 прикордонний загін (м. Суми) загалом охороняє 563,8 км кордону з Російською Федерацією і обслуговує 21 пункт пропуску.

Щодо загальної ситуації, за словами Данілова, протягом доби російським окупаційним військам не вдалося значно просунутися на жодному з напрямків, наступ було зупинено.

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