Поліцейські та журналісти на місці, де росіяни спалили тіла кількох мирних мешканців

Під час патрулювання у Бучі поліцейські знайшли шість спалених тіл. Перед тим як спалити людей, їх застрелили. Серед вбитих четверо жінок та двоє чоловіків. У середу, 6 квітня, прес-служба київської поліції повідомила, що серед загиблих є й дитина.

Між будинками поліцейські виявили згарище. Там були тіла шести людей, які загинули від рук російської армії. Слідчі встановили, що жертви росіян спершу були застрелені. Загиблими виявилися четверо жінок та двоє чоловіків.

«Не виключено, що серед загиблих є дитина, адже одне із тіл має невеликі розміри. На одному із жіночих трупів ми виявили кульове поранення. Про причини смерті судитимуть експерти, втім, враховуючи те, що поряд немає руйнувань від артилерії, можна припустити, що ці люди були місцевими жителями, їх розстріляли, а далі намагались знищити тіла вогнем» – повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, російські окупанти за час окупації Бучі, жорстоко вбили там кілька сотень людей. На вулицях міста досі лежать тіла вбитих мирних мешканців, у багатьох з них зв'язані руки. Росіяни навіть облаштували собі катівню в одному з підвалів санаторію. До слова, українська розвідка вже почала публікувати імена російських військових, які причетні до звірств у Бучі.