Щеплення отримали вже п’ятеро дітей

У Чернівецькій області від коронавірусу вакцинували п’ятьох дітей. Імунізованим від 13 до 16 років, повідомляється на сторінці Чернівецької обласної державної адміністрації у Facebook.

За словами координаторки з вакцинації на Буковині Оксани Знак, батьки вирішили вакцинувати дітей через хронічні хвороби, які можуть ускладнити перебіг коронавірусу, також серед причин – виїзд дитини за кордон на навчання.

Зазначимо, що у травні Європейський Союз схвалив використання вакцини Pfizer-BioNTech від коронавірусу для дітей у віці 12–15 років.

У липні Міністерство охорони здоровʼя України рекомендувало в окремих випадках вакцинувати препаратом Pfizer дітей, старших за 12 років. Для отримання щеплення батьки дітей (12–15 років) або самі діти (16–17 років) звертаються до педіатра або сімейного лікаря.

Лікар може видати документ, який свідчитиме про наявність у дитини супутньої патології та відсутність протипоказань до щеплення вакциною Pfizer, а також документи, які свідчитимуть про необхідність вакцинувати дитину для виїзду за кордон.

Отримавши медичну довідку від лікаря, треба зателефонувати в зручний центр масової вакцинації або пункт щеплення (перелік та контакти: list.covid19.gov.ua) та, якщо там є вакцина Pfizer, записати дитину на щеплення.

Вакцинувати дитину, за рекомендаціями МОЗ, слід, якщо: