На території Чернівецької області скасували обмеження щодо продажу алкогольних напоїв. Торгівля спиртним на Буковині дозволена із суботи, 23 квітня.

Розпорядження про скасування обмежень на продаж алкоголю у середу, 20 квітня, підписав голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук. «Скасувати з 23 квітня 2022 року на території Чернівецької області заборону продажу алкогольних напоїв», – йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, заборона на продаж алкоголю діяла на території Буковини за кілька днів після введення воєнного стану. Зокрема, 27 лютого, голова обласної військової адміністрації Сергій Осачук заявив про необхідність заборони ти торгівлю спиртним «з метою захисту нації, формування бойового духу, недопущення протиправних дій».

Західні області України поступово скасовують обмеження на продаж алкоголю або вводять час, коли дозволена торгівля спиртним. До прикладу, у Тернополі 15 квітня для недопущення торгівлі фальсифікованим алкоголем скасували заборону на продаж алкоголю. Придбати алкогольні напої у магазинах можна з 11 до 17 години. В Івано-Франківській області дозволили продавати алкоголь із 12:00 до 16:00. Разом із тим у більшості регіонів діє заборона на продаж алкогольних напоїв для людей у військовій формі.

Натомість деякі громади не підтримують рішення про дозвіл продажу спиртного: міський голова Долинської громади Іван Дирів відмовився підписувати розпорядження про дозвіл торгівлі алкоголем та порвав проект документу під час запису відеозвернення до місцевих мешканців. На думку мера, продаж спиртних напоїв у воєнний час є незаконним, до того ж алкоголь є «генетичною зброєю проти народу».