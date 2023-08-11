Револьвер після дослідження планують експонувати в музеї

В Чернівцях під час корчування старого пня знайшли стародавній револьвер. Роботи з благоустрою працівники комунального зеленого господарства проводили на території міського парку 10 серпня. Археологи встановили, що зброя належить до ХІХ - початком ХХ століття.

Під час корчування одного з пнів на території Центру культури та дозвілля імені Тараса Григоровича Шевченка знайшли старовинний револьвер. Зброя довго пролежала у землі, від того сильно покрився іржею, повідомляють на сторінці КП «Чернівецького тресту зеленого господарства та ПЗР».

Револьвер знайшов співробітник комунального підприємства «Чернівецький трест зеленого господарства та ПЗР» Ігор Мицкан. Чоловік одразу повідомив про знахідку у відділ охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради.

«Працівники комунального підприємства спільно з археологами обстежили місце знахідки. Артефакт передали до Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Після детального вивчення знахідки – її планують експонувати в музеї», – повідомив Чернівецького тресту зеленого господарства та ПЗР.

Спеціалісти визначили, що попередньо, знайдений револьвер датовано ХІХ - початком ХХ століття.