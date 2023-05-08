Пам'ятник встановили на вул. Шолом-Алейхема у Чернівцях

Пам'ятник поетесі Зельмі Меербаум-Айзінґер напередодні 8 травня відкрили в Чернівцях. Дівчина народилася 5 лютого 1924 року в бідній родині чернівецьких євреїв. Навчалася в єврейській гімназії. А влітку 1941 року потрапила разом з батьками в «трудовий» табір.

За життя Зельма встигла написати лише кілька поезій у звичайному шкільному альбомі. Вона передала їх своїм друзям перед депортацією. Пізніше вірші видали і невелика книжка стала сенсацією. У міській раді вирішили увіковічити поетесу, яка народилася в Чернівцях, і на вул. Шолом-Алейхема встановили пам'ятник.

«Увесь літературний доробок Зельми – невеличкий альбом з віршами. Це все, що встигла написати поетеса, перш ніж потрапити у німецький «трудовий» табір для євреїв», – повідомили в Чернівецькій міській раді.

Влітку 1941 року Зельма разом з батьками спочатку потрапила в чернівецьке ґетто, а згодом їх було депортовано в «трудовий» табір у Трансністрії. В день депортації дівчина встигла вручити свій альбом з віршами комусь із знайомих. Врешті решт поезія опинилася в шкільної подруги Зельми – Рене Абрамович. Коли вона після війни виїхала в Ізраїль, то довший час зберігала альбом в банку.

Пізніше віршами Зельми Меербаум-Айзінґер зацікавився її колишній класний наставник, професор Герш Сеґал. В 1976 році він опублікував невеликим накладом ці поезії власним коштом під назвою «Квітковий збір». Згодом це видання потрапило до рук німецького публіциста й літературознавця Юрґена Зерке, який в 1980 році видав її вірші під заголовком «Я тугою огорнута: Поезії єврейської дівчинки до свого друга». За короткий час книга стала літературною сенсацією.

Зельма померла у віці 18 років 16 грудня 1942 року в концтаборі в селі Михайлівка від висипного тифу й голодного виснаження.