Мурал створили у районі, де колись жила єврейська громада і була синагога, яку зруйнували в Другу світову

У п’ятницю, 28 квітня, у Львові відкрили мурал «Атіква-Надія» єврейському поету, автору гімну Ізраїлю Нафталі Герцу Імберу. Його намалювали на стіні будинку в історичному районі міста – Підзамче, де до Другої світової компактно проживала єврейська община.

Новий стінопис зобразили на торцевій стіні будинку на вул. Князя Мстислава Удатного, 15 на основі звернення посольства Ізраїлю в Україні та ГО «Українсько-ізраїльське товариство». Львівські художники Андрій Савчишин та Тарас Довгалюк зобразили на муралі портрет поета та трьома мовами (іврит, українською та англійською) слово «Надія» – назва вірша, що став гімном Ізраїлю.

«Місце для створення муралу було обрано не випадково. Воно безпосередньо пов’язане із єврейським життям Львова. Тут була Велика синагога Краківського передмістя (Велика передміська синагога), збудована ще 1632 року і зруйнована нацистами під час Другої світової війни», – повідомили у Львівській міськраді.

Напередодні, 27 квітня, у рідному місті Нафталі Герца Імбера – Золочеві – відкрили меморіальну дошку на стіні замку. Ці події присвятили до 75-ї річниці проголошення незалежності держави Ізраїль.

Нафталі Герц Імбер народився у 1856 році в Золочеві. Його вірш «Наша надія» став текстом гімну держави Ізраїль «га-Тікви». За поему, присвячену сторіччю приєднання Буковини до Австро-Угорщини, отримав нагороду від імператора Франца Йосифа I. Згодом переїхав до Бродів, де став прихильником просвітницької течії Гаскала. Єврейський поет жив у різних країнах, помер у Нью-Йорку, його прах перевезли до Єрусалима.