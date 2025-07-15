Місто також профінансує ремонт загальних коридорів та фасаду будинку

З міського бюджету Чернівців виділять до 30 тис. грн компенсації для власників постраждалих квартир від ракетної та дронової атаки 12 липня. Про це повідомив міський голова Роман Клічук 15 липня. Відповідне рішення прийняли на засідання виконавчого комітету Чернівецької міськради.

Міська рада компенсує до 30 тисяч гривень власникам квартир, які були пошкоджені під час обстрілу. Також місто повністю профінансує ремонт пошкодженого будинку і місць загального користування. Наразі вже відомо про 153 пошкоджені квартири. Раніше повідомлялося, що значних пошкоджень зазнали понад 100 помешкань.

Аби отримати компенсацію від міської ради, власники квартир мають звернутися до департаменту соціального захисту із заявою. Однак Роман Клічук наголосив, що до заяви також обов’язково треба долучити обстежувальний акт комісії, а самі квартири мають бути внесені до реєстру права власності.

«Обстежувальні акти практично готові, думаю, що вже завтра, 16 липня, вони уже будуть у кожного власника пошкоджених квартир», – зазначив міський голова. Розмір допомоги залежатиме від рівня завданих збитків. Документи можна подавати до департаменту соціальної політики за адресою вул. Героїв Майдану, 176.

Мешканці можуть отримати і відшкодування витрат на ремонти з урядових програм, які передбачають до 500 тис. грн через проєкт «єВідновлення» або звернувшись до ЦНАПу за адресою вул. Героїв Майдану, 7. Також по 10 800 грн власники пошкоджених квартир можуть отримати від УВКБ ООН. Для цього треба написати заяву в департаменті соціальної політики.

Окремо місто профінансує ремонт пошкоджених покрівель, під’їздів, фасадів та вікон у багатоквартирних будинках, які постраждали від атаки та вибухової хвилі. Упорядкують і прибудинкову територію.