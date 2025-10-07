У Чернівцях медики обласної лікарні швидкої допомоги врятували пацієнта з гострим запаленням мозку. Чоловік потрапив у медзаклад у важкому стані, в нього були марення і втрата свідомості. Під час обстеження встановили, що запалення мозку спровокував отит, повідомили в Чернівецькій обласній раді.

Важкого пацієнта до Чернівецької обласної лікарні швидкої допомоги привезли медики екстреної допомоги. Чоловік скаржився на сильні головні болі, марив та мав сплутану свідомість. Під час спілкування лікарі встановили, що два тижні тому пацієнт переніс гострий середній отит.

Інфекція поширилася далі й призвела до утворення гнійної капсули в мозку. Абсцес був розміщений в лівій скроневій долі головного мозку. «Це гнійне вогнище, яке буквально роз’їдає тканину мозку та загрожує життю людини», – йдеться у повідомленні.

Додатково розвинувся енцефаліт – запалення мозкової тканини. Єдиним шансом врятувати пацієнта була термінова нейрохірургічна операція. Після втручання стан пацієнта значно покращився: свідомість відновилася, інфекцію вдалося зупинити, зараз він одужує.

«Цей випадок – нагадування, що звичайний отит ніколи не варто недооцінювати. Якщо вчасно не лікувати інфекції вуха, вони можуть призвести до дуже серйозних ускладнень – від менінгіту до абсцесу мозку. Бережіть своє здоров’я та не відкладайте візит до медзакладу», – нагадують у лікарні.