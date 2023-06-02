Купальний сезон в Чернівцях заборонили другий рік поспіль

У Чернівцях закрили міський пляж на річці Прут. Міська влада заборонила купатися там, адже у воді фахівці Держпродспоживслужби виявили перевищений вміст кишкової палички.

В місті діє єдиний офіційний пляж за адресою вулиця Донбасівська, 5. Однак цього року, як в попередній, купання тут заборонили. Причиною стала, виявлена у великій кількості у воді річки Прут, кишкова паличка. Попередньо спеціалісти управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області обстежили території Чернівецького міського пляжу і встановили, що ділянка утримується відповідно до санітарних вимог. А от вода небезпечна для здоров'я людей.

«За результатами проведених лабораторних досліджень води в річці Прут встановлено підвищений індекс лактопозитивних бактерій. ️З урахуванням встановлених відхилень за мікробіологічними показниками води на Чернівецькому міському пляжі – “купатися заборонено!”», – повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

За повідомленням чернівецьких масмедіа, така заборона не заважає людям і далі купатися в річці і відвідувати міський пляж.

Додамо, що лактопозитивна кишкова паличка – небезпечна бактерія, хоча і розповсюджена. Невеличкі мікроорганізми можуть викликати звичайну діарею. В деяких випадках навпаки – надовго вкласти людину на лікарняне ліжко. Окремі види лактопозитивних бактерій викликають гнійне запалення жовчного міхура, нирок і навіть молочних залоз і статевих органів. Бактерії здатні також спричинити менінгіт у немовлят.