На Волині 29-річний чоловік до смерті побив свою 28-річну дружину. Жінка померла у реанімації на наступний день після побиття. Чоловік після скоєного пішов з дому і поселився у готелі. Його вже затримала поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, злочин чоловік вчинив у середу, 31 травня, в одному з сіл Маневицької громади. Наступного дня до лікарні з травмами доправили 28-річну жительку Камінь-Каширського району. Не прийшовши до свідомості, жінка померла у відділенні реанімації. Обставини інциденту почала встановлювати поліція.

З’ясувалося, що напередодні під час сварки її побив чоловік, 29-річний житель Камінь-Каширського району. Після конфлікту чоловік покинув місце проживання.

«Поліцейські оперативно встановили місцеперебування зловмисника. Чоловік поселився в одному із готелів у Маневичах, його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть). Чоловікові загрожує від семи до десяти років тюрми.