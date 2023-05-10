Чоловікові призначили один рік та один місяць ув'язнення

Суд призначив рік і один місяць тюрми 32-річному мешканцю Старокостянтинова за психологічне насильство над батьком. Зловмисник лаявся до чоловіка і погрожував йому побоями.

Як повідомила прес-служба прокуратури Хмельниччини, до цього 32-річного чоловіка вже неодноразово притягали до адміністративної і кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Але навіть після цього сталось декілька інцидентів, коли чоловік знову вчиняв психологічне насильство над 63-річним батьком. У стані алкогольного сп’яніння він нецензурно лаявся до нього та погрожував фізичною розправою.

«Врахувавши попередній вирок суду, винесений чоловіку за вчинення домашнього насильства, визнання особою своєї вини, суд призначив йому остаточне покарання — 1 рік 1 місяць позбавлення волі», – йдеться у повідомленні. Додамо, що максимальне покарання за цією статтею передбачає два роки ув'язнення.

Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.