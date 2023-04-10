На Волині поліція затримала 46-річного чоловіка, який кидався у правоохоронців сокирою. Агресивно поводитись він почав після того, як на нього склали протокол за домашнє насильство. За погрозу правоохоронцям йому загрожує максимум до двох років ув'язнення.

Інцидент стався 7 квітня в одному з сіл Володимирського району, повідомляє прес-служба поліції Волині. Наряд групи реагування патрульної поліції прибув на виклик про вчинення домашнього насильства чоловіком щодо своєї дружини.

Після відібрання заяв і оформлення матеріалів поліцейські склали на кривдника, в якого були ознаки сп’яніння, протокол за ст. 173-2 ККУ (вчинення домашнього насильства). Мінімальне покарання, яке загрожує чоловікові за цією статтею – 170 грн штрафу.

«Опісля чоловік пішов до будинку та вибіг звідти з сокирою, яку пожбурив у бік поліцейських, намагаючись завдати їм тілесних ушкоджень. Також він викрикував погрози на адресу правоохоронців і не реагував на законні вимоги припинити правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що правоохоронці не постраждали. Зловмисника одразу ж затримали. Йому вже оголосили підозру за ст. 345 ККУ (погроза щодо працівника правоохоронного органу). Максимально чоловікові загрожує до двох років ув'язнення. Невдовзі йому обиратимуть запобіжний захід.