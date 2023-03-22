Чоловіка затримали 18 червня 2020 року під час пропозиції хабара правоохоронцеві

Райсуд на Волині призначив п'ять років ув'язнення чоловікові, який запропонував поліцейському 1,5 тис. доларів хабара. Чоловік хотів, аби правоохоронець закрив кримінальне провадження щодо незаконної порубки лісу. Грошей поліцейський не взяв, натомість щодо цього інциденту розпочали розслідування.

Зазначимо, що чоловіка викрили вночі 17 червня 2020 року. Тоді поліцейські Горохівського відділу поліції спільно з працівниками державної лісової охорони зупинили вантажівку Volkswagen LT4. В її салоні правоохоронці виявили п'ять дубових колод. За попередніми підрахунками, порушник, який зрубав дерева, навдав збитків на 50 тис. грн.

Наступного дня, 18 червня, чоловік намагався підкупити начальника слідчого відділення Горохівського відділу поліції, аби правоохоронець закрив кримінальне провадження про незаконну порубку лісу.

Поліцейський попередив, що за пропозицію хабара передбачена кримінальна відповідальність, але чоловік все одно запропонував 1,5 тис. доларів. У момент передачі грошей підозрюваного затримали.

Про вирок Горохівського райсуду в цій справі стало відомо у середу, 22 березня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині. «Горохівський районний суд визнав волинянина винуватим у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч.3 ст. 369 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Суд призначив йому п'ять років тюрми з конфіскацією майна. Зазначимо, що максимально йому загрожувало вісім років ув'язнення.