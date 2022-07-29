Відповідальні за збір сміття будуть компанії, які займаються його вивезенням

Роздільний збір сміття запроваджують у Чернівцях із 1 серпня. Для цього у місті на майданчиках зі збору сміття встановляють контейнери двох типів: для змішаних відходів та для збору вторсировини. Компанії, які відповідають за вивіз сміття, мають забезпечити його окреме збирання та вивезення.

Про запровадження роздільного збору сміття у п'ятницю, 29 липня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради. У міськраді уточнюють, що сортування здійснюватиметься за технологією «два контейнери».

«Ця технологія передбачає встановлення двох видів контейнерів – для вторсировини та для змішаних відходів. Розрізнити їх можна за кольором наліпок. Контейнери з блакитною наліпкою будуть для збору вторсировини. Йдеться про папір, картон, скло, полімери, побутовий металолом та інші відходи, які можна переробити та повторно використовувати у промисловості. Контейнери з сірою наліпкою для решти відходів, у тому числі й для органіки», — йдеться у повідомленні.



Зазначимо, рішення про запровадження роздільного збору сміття у Чернівцях прийняли ще у квітні 2022 року. Тоді повідомлялося, що роздільний збір запрацює у місті із кінця літа. Крім того, у Чернівцях планують встановлювати контейнери для збору небезпечних побутових відходів — батарейок, ламп та іншого.