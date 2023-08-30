Чоловіка засудили до 3 років 6 місяців в'язниці

В Чернівцях засудили військовослужбовця за те, що під час перебування на лікуванні почав погрожувати гранатою медичному персоналу лікарні. В суді чоловік пояснив свій вчинок тим, що йому не сподобалося ставлення лікарів та медсестер до нього та інших військових, які лікуються, а також харчування. Йому призначили покарання у вигляді 3 років та 6 місяців в'язниці.

Інцидент трапився 25 травня в приміщенні Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Військовослужбовець витягнув зі свого рюкзака ручну гранату і почав погрожувати нею медичному персоналу. На місце події прибули поліцейські та спецпризначенці, які затримали чоловіка.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що боєприпас військовослужбовець знайшов на полі бою на фронті. Він тоді її не використав, а поклав до свого тактичного рюкзака і забув про неї. Коли ж його після контузії відправили на лікування та реабілітацію в Чернівецьку лікарню, то він мав би її здати відповідальній особі за облік стрілецької зброї і боєприпасів підрозділу, однак не зробив цього.

«Солдат, перебуваючи у приймальному відділенні близько 18:30 25 травня 2023 року у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, дістав зі свого тактичного рюкзака ручну осколкову гранату "М-67" та тримаючи її в своїх руках показав медперсоналу та відвідувачам лікарні. Під час цього також висловлював нецензурною лайкою своє обурення якістю послуг, які надає медична установа», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 25 серпня.

Медики викликали поліцію, і через дії військового і його затримання лікарня не працювала понад три години. В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. Солдат зазначив, що погрожував гранатою через те, що в лікарні не надаються необхідні послуги йому та його побратимам, які також лікувалися з ним одночасно. Також в лікарні навіть не забезпечували належного харчування. Таке поводження медперсоналу обурило його.

Обвинувачений попросив суд не засуджувати його до покарання у вигляді позбавлення волі, а дати можливість повернутися до військової служби. Однак суддя присудив чоловіку покарання у виді 3 роки 6 місяців в'язниці. Також обвинувачений має заплатити понад 8 тис. гривень за проведення судової експертизи.