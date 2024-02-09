Прекрасним стимулятором для насіння є гриби

Ці стимулюючі засоби, якими користувалися ще наші бабусі, кожен може знайти вдома. Вони допоможуть «розбудити» насіння та підвищити його схожість. «Флористікс» розповідає детальніше про кожен з них.

Тала вода

Талу воду можна отримати зі снігу, а можна просто заморозити воду в морозилці, а потім дати їй відтанути. Заморожувати найкраще дощову чи джерельну воду. Доказом ефективності талої води слугує висока схожість насіння після стратифікації під снігом: все насіння, що зимує в ґрунті, проходить обробку талими водами і після цього чудово проростає.

Алое

Щоб активізувати лікувальні властивості алое, потрібно загорнути зрізане листя рослини в тканину, потім у поліетилен і покласти на кілька днів у холодильник. Якщо у вас немає на це часу, можна використовувати навіть свіжий сік: ефект від нього все одно буде. Крім стимулюючої, алое має і знезаражуючу дію, оскільки володіє бактерицидними властивостями.

Для обробки насіння достатньо однієї чайної ложки соку алое. Промивати насіння після обробки не потрібно

Деревний попіл

Для обробки великої кількості насіння потрібно розвести дві столові ложки попелу в 1 л гарячої води та настояти протягом двох діб. Якщо насіння небагато, достатньо буде розчинити половину столової ложки у склянці води. Не бійтеся передозування: попіл насінню не нашкодить.

Настій попелу насичений мікроелементами. Після того, як ви витримаєте в ньому насіння, дайте йому підсохнути до утворення на поверхні плівки. Якщо ж ви збираєтеся сіяти вологе насіння, робіть це відразу після обробки, розкладаючи його за допомогою зубочистки: насіння добре до неї прилипає.

Гриби

Прекрасним стимулятором для насіння є гриби, особливо трубчасті: у них більше мікроелементів та біологічно активних речовин. Залийте сухі подрібнені гриби теплою водою і дайте їм постояти: має вийти ароматний настій коричневого кольору. Замочіть у ньому насіння на кілька годин.

Якщо настій вийде занадто міцним, нічого страшного з насінням не станеться, проте можна додати в нього трохи теплої води. Таким розчином також корисно поливати розсаду та кімнатні рослини.

Мед

Розчиніть пів чайної ложки меду в 100 мл води та замочіть у розчині насіння. Вода повинна бути кімнатної температури, але в жодному разі не гарячою, інакше мед втратить стимулюючі властивості.

Гаряча вода

Налийте в одну чашку гарячу воду, температури чаю, який ви п'єте. У другу чашку налийте холодну воду, краще талу. Зав'яжіть насіння в марлю і опустіть його спочатку на 5 секунд у гарячу воду, а потім на такий самий час у холодну. Повторіть процедуру 4-5 разів. Такі температурні коливання допомагають розбудити навіть дуже давнє насіння.

Цибулеве лушпиння

Складіть лушпиння в баночку, залийте окропом і настоюйте 3-4 години. Можна залити цибулиння і холодною водою, але тоді доведеться настоювати його добу. Отриманим настоєм, який включає фітонциди і величезну кількість мікроелементів, можна не тільки стимулювати насіння, але і підживлювати розсаду та кімнатні рослини. Він підвищує стійкість рослин до хвороб і робить забарвлення листя і квітів соковитішим.

Вербна вода

Водою, де стояла верба, теж можна стимулювати насіння. Поставте пагони верби у воду і дочекайтеся, коли на них відросте коріння. Саме в цей період вода набуває стимулюючих властивостей. Влітку можна поливати вербною водою живці троянд, що вкорінюються, щоб стимулювати утворення коренів. А ранньою весною можна замочити в цій воді насіння, щоб активізувати в ньому ростові процеси.

Мінеральна вода

Така вода збагачена мінеральними солями, які теж чинять на насіння стимулюючу дію. Щоправда, не таку потужну, як інші засоби, проте за відсутності настоїв і розчинів цілком можна скористатися і цим стимулятором.

Фітоспорин

Фітоспорин містить природну сінну паличку та інші біологічно активні речовини, які допоможуть вашому насінню прокинутися. Він знайдеться не в кожного, проте досвідчені садівники радять завжди мати запас цього засобу.