Замочування цибулі перед посадкою є поширеною практикою серед городників.

Посадка озимої цибулі під зиму – завдання нескладне, проте важливо знати деякі нюанси. Зокрема, досвідчені городники рекомендують замочувати цибулю-сіянку перед посадкою, пише УНІАН.

Як, у чому і на скільки часу замочувати цибулю перед посадкою

Замочування цибулі перед посадкою є поширеною практикою серед городників. Ті, хто робив це хоча б раз, стверджують, що озима цибуля виростає здоровішою, міцнішою та більшою. Таке замочування допомагає знезаразити посадковий матеріал, зменшує ризик захворювань та ураження шкідниками.

Існує кілька варіантів підготовки цибулі до зимової посадки.

Зола

Цей метод не лише знезаражує, але й підживлює рослину.

Візьміть 1 склянку золи та розведіть її в половині відра води (5 літрів). Замочіть цибулю на 10 хвилин.

Сода

Сода також допомагає знезаразити сіянку.

Розчиніть 1 ст. л. соди у відрі води (10 літрів). Тримайте цибулю в цьому розчині 15 хвилин.

Марганцівка

Обробка цибулі марганцівкою захищає цибулини від низки захворювань.

Приготуйте темний розчин марганцівки та замочіть у ньому цибулини. Досить потримати цибулю в марганцівці 5 хвилин.

Важливо пам’ятати, що не слід замочувати озиму цибулю перед посадкою довше, ніж зазначено. Тривале замочування краще робити навесні, а восени важливо не дати цибулинкам прокинутися завчасно, інакше вони проростуть і вимерзнуть.