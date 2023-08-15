У Нововолинській, Синельниківській, Шегинівській, Яворівській, Первомайській, Кременчуцькій, Роменській, Великогаївській, Уманській, Тереблеченській громадах у липні зростав нелегальний ринок сигарет.

Про це написав Олег Гетман, координатор експертних груп Економічної експертної платформи з посиланням на дані Державної податкової служби України.

«У розрізі територіальних громад маємо факти зменшення обсягів продажу у липні, що може свідчити про збільшення тіньового обігу підакцизних груп товарів на цих територіях і потребує більш пильної уваги органів правопорядку та податкової служби. Це стосується громад: Нововолинська, Синельниківська, Шегинівська, Яворівська, Первомайська, Кременчуцька, Роменська, Великогаївська, Уманська, Тереблеченська», – зазначив він.

За його словами, ця проблема у зазначених громадах потребує більш пильної уваги органів правопорядку та податкової служби.

У липні 2023 року реалізація легальних тютюнових виробів зросла на 37% порівняно із січнем та на 12,5% порівняно із середнім значенням за II квартал 2023 року.

Найбільший відсоток зростання легальних продажів тютюнових виробів зафіксовано у Запорізькій (+34%), Волинській (+30%), Черкаській (+29%) та Херсонській (+20%) областях, найнижчий – у Миколаївській області (+4%), Чернігівській (+7%) та місті Києві (+7%).

Як зазначалося, в Україні продовжує зростати нелегальний ринок тютюнових виробів. Тільки за останні п'ять років частка «сірої» продукції збільшилася з 2% до рекордних 22%. За оцінкою аналітиків KANTAR, тільки у 2022 році бюджет України втратив понад 20 млрд грн.