Рада заборонила продаж вироблених в Україні сигарет та алкоголю у duty-free до закінчення війни

Верховна Рада України на своєму засіданні у четвер, 10 серпня, заборонила на час воєнного стану продавати у магазина безмитної торгівлі (duty free) вироблених в Україні тютюнових виробів та алкоголю. Про це голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в Telegram.

«Законопроект розроблений з метою руйнування схеми ухилення від оподаткування ПДВ та акцизним податком під виглядом здійснення операцій з продажу тютюнових виробів магазинами безмитної торгівлі», – написав Гетманцев.

За відповідний законопроект №9315 у другому читанні проголосували 276 депутатів.

«Закон про заборону схеми по цигарках та алкоголю в duty free ухвалено. Це плюс 5–7 млрд на рік до бюджету», – прокоментував ухвалення законопроекту член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документ має припинити існування схеми з нелегального продажу цигарок, нібито вироблених для продажу в duty free.

При цьому нардеп додав, що документ не підтримали парламентські фракції «Європейської Солідарності» і «Батьківщини» (лише 3 депутати підтримали).

Законопроект забороняє на час воєнного стану розміщення і продаж у магазинах duty free тютюнових виробів, що виробляються в Україні, а також продаж в одному чеку більш ніж двох пачок цигарок і 1 літра міцного алкоголю на добу на одну людину — і лише за паспортом. Для алкоголю з вмістом спирту до 22% встановлюється ліміт у 2 літри. За перевищення встановлених лімітів передбачені штрафи в розмірі від 13 600 до 17 000 грн.

Крім цього, документ узаконить інвентаризацію залишків тютюнових виробів, призначених для розміщення в duty free.

Як пише «Суспільне», у травні тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради щодо незаконного обігу тютюнових виробів виявила схему duty free: у 2021 році в Україні було 48 магазинів безмитної торгівлі, а після початку війни їх залишилося лише 15. Хоча виїзд за кордон для великої кількості громадян закрито, 2022 року було реалізовано 20 млн пачок сигарет, а роком раніше – 27 млн пачок.

Під час розслідування ТСК з'ясувалося, що в наземних пунктах пропуску на один чек купують у середньому 30-35 пачок цигарок, а на інших – лише 5-7 за допустимих під час перетину кордону лише двох пачок на одну людину. Кількість вироблених сигарет duty free і проданих також відрізняється на сотні тисяч пачок.

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики оцінює щомісячні втрати для держбюджету від трьох підакцизних товарів на рівні 1 млрд доларів.