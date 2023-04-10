Без мит та податків можна буде ввозити як боєприпаси, так і техніку

Верховна Рада України ухвалила два закони про звільнення від податку доданої вартості (ПДВ) та мита товарів, які призначаються для оборонного сегмента. Військові, які куплятимуть товари для безпеки та оборони, не сплачуватимуть податки до кінця воєнного часу.

Про це повідомив у понеділок, 10 квітня, заступник керівника комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк. За ухвалення законів проголосувало 317 та 316 депутатів Ради. Ті товари, які ввозитимуть для Міноборони, ЗСУ та інших військових формувань, не підлягатимуть розмитненню та оподаткуванню.

«Ідея: звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, що належать Міноборони, ЗСУ, а також іншим утворенням відповідно до законів України військовим формуванням, розвідувальним органам, органам спеціального призначення з правоохоронними функціями, на які покладено функції із забезпечення оборони держави», – написав Ярослав Железняк.

До товарів, які відтепер не підлягатимуть оподаткуванню, належатимуть: