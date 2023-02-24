У роковини від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну Верховна Рада денонсувала всі морські угоди з РФ. Про це з посиланням на народного депутата з фракції «Голос» Ярослава Железняка пише LB.ua.

Як повідомляється, під час свого сьогоднішнього засідання парламент проголосував декілька заяв до міжнародних партнерів. Серед них:

Звернення до парламентів і урядів демократичних держав та міжнародних організацій з нагоди річниці початку повномасштабної загарбницької війни РФ проти України – (за – 313 голосів);

Звернення до національних парламентів держав-учасниць першого Парламентського саміту Кримської платформи з нагоди 9-ої річниці спроби анексії та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя – (за – 330 голосів);

Звернення до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців про порушення РФ міжнародних договорів (конвенцій), що мають ознаки геноциду проти українського народу (за – 330 голосів);

Також Верховна Рада денонсувала всі морські договори з РФ.

«Проголосували за денонсації Договору між Україною та Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки (за – 303). Та про вихід з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (за – 305)», – повідомив нардеп.

Як вказує «Українська правда», у пояснювальних записках серед причин денонсації є: