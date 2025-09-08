Правоохоронці затримали сімох причетних до схеми

У Дніпрі викрили злочинну групу, яка організувала канал постачання української продукції біологічного захисту сільськогосподарських культур до Росії. Про це в понеділок, 8 вересня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Підозру у цій справі отримали директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу двох товариств.

За даними слідства, зловмисники налагодили систематичні постачання продукції підконтрольним підприємствам в РФ, які обслуговують агрохолдинги, заклади освіти та об’єкти стратегічної й критичної інфраструктури держави-агресора.

Постачання здійснювали через мережу афілійованих компаній у країнах Європи та Азії.

Правоохоронці провели 37 обшуків у Дніпропетровській та Кіровоградській області. У межах обшуків вилучили бухгалтерську та іншу документацію, друк юридичних осіб, зареєстрованих в РФ, ключі доступу до російських банків, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти в різних валютах на загальну суму близько 9 млн грн.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України. Вони перебувають під вартою без визначення розміру застави.