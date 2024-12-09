Дружина начальника Оленівської колонії отримала травми

У понеділок, 9 грудня, зранку у центрі тимчасово окупованого Донецька вибухнув автомобіль, який належав ексначальнику Оленівської колонії «ДНР» Сєргєю Євсюкову. Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

У понеділок в Донецьку на вулиці Університетській вибухнув позашляховик, який належав ексначальнику Оленівської колонії «ДНР» Сєргєю Євсюкову. За даними росіян, на момент вибуху в автівці перебувало двоє людей.

Начальник Оленівської колонії Сєргєй Євсюков

У дописі зазначають, що внаслідок інциденту Євсюков загинув, а його дружина отримала травми, її госпіталізували до лікарні у важкому стані. Telegram-канал пише, що їй відірвало ногу.

Під днищем Toyota Land Cruiser Євсюкова нібито було закладено пластид – близько 100 грамів у тротиловому еквіваленті.

У Слідчому комітеті Росії підтверджують факт вибуху й постраждалих внаслідок нього, однак не зазначають імен.

Що відомо про Сєргєя Євсюкова

Євсюков був керівником колонії в селищі Оленівка на окупованій території Донеччини, у якій 29 липня 2022 року внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 українських полонених. Україна 29 липня 2024 року висунула звинувачення Євсюкову та його заступнику Дмітрію Нейолову у жорстокому поводженні з полоненими. В СБУ наголошували, що вони усвідомлювали масштаби вибухів і кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до лікарні.

Нагадаємо, 13 листопада, у Севастополі підірвали автомобіль капітана 1-го рангу Чорноморському флоту Валєрія Транковського.

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