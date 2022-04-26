Візуалізація майбутнього будинку для біженців у Дрогобичі

У Дрогобичі на Львівщині планують збудувати модульно-каркасний будинок на кілька квартир для переселенців. Перший проект планують реалізувати цього літа, повідомили у прес-службі Дрогобицької міської ради.

Йдеться про реалізацію пілотного проекту із спорудження каркасного будинку на 8 квартир для вимушених переселенців. За словами мера Дрогобича, Тараса Кучми, сьогодні понад 10 тис. переміщених осіб офіційно мешкають у Дрогобичі.

«Наша мета – забезпечити вимушено переміщених осіб, які через війну втратили свої домівки, належним помешканням. Оскільки, той прихисток, який ми надаємо їм сьогодні – є тимчасовим. Мова іде про гуртожитки навчальних закладів, приміщення ліцеїв та гімназій. Тому приступаємо в місті до реалізації пілотного проекту із спорудження житла для переселенців. Зважаючи на це, ми ставимо собі за мету за 2-3 місяці спорудити в Дрогобичі перший каркасний будинок для переміщених осіб, як взірець», – розповів Тарас Кучма.

У першому будинку облаштують вісі квартир, площа одного помешкання становитиме 50 м2. У квартирі будуть кухня, дві кімнати та санвузли. Будинок зводитимуть за бюджетні кошти, повідомили у ДМР.

У мерії Дрогобича підкреслюють, що планують збудувати декілька таких ж будинків.

"Паралельно, місто працює над реалізацією інших грандіозних проектів – будівництва багатоквартирних будинків для переселенців. До важливої справи – масштабного спорудження житла для внутрішньо переміщених осіб – готові залучати і спонсорів та благодійні кошти від світової громадськості, благодійних фондів тощо", - вказано у повідомленні мерії.

Нагадаємо, у Львові уже встановили два модульні містечка для переселенців