Автобус злетів з дороги та перекинувся

У Новомосковському районі, що на Дніпропетровщині, сталась аварія за участі пасажирського автобуса. Внаслідок ДТП загинуло четверо пасажирів. Про це у неділю, 17 березня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Аварія травилась на трасі біля села Піщанка у Новомосковському районі близько 12:20. Правоохоронці попередньо встановили, що 61-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок аварії загинуло четверо пасажирів, ще 12 – отримали травми. Водія автобуса правоохоронці затримали. Слідчі встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також до ЄРДР внесли відомості за статтею Кримінально кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху».

Нагадаємо, 12 березня біля села Тязів Івано-Франківського району. Внаслідок зіткнення Mercedes з автобусом «Уїзд – Івано-Франківськ» загинули водій та двоє пасажирів автобуса.