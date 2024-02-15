У четвер, 15 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:

Російські ракети знову у Львові. Місто допоможе потерпілим якомога швидше здолати наслідки ворожої атаки.

Щоб вберегти від руйнування. У Дублянах монтують захисний купол над знищеним російськими дронами факультетом.

Музика та казки для онкохворих дітей. З пацієнтами лікарні св.Миколая зустрівся музикант і композитор.

Подорож з любов’ю. Захисників із центру «Незламні» запросили з коханими в романтичний експрес.

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