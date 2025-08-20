Навколо торгового центру облаштують громадський простір

У Дублянах біля Львова збудують торговий центр із укриттям та громадським простором. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у вівторок, 19 серпня. Торговий центр будуватимуть родичі львівського прокурора.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,57 га вул. Львівській, 17 у Дублянах, поруч із трасою Н17 Львів – Луцьк. Тут планують збудувати одноповерховий торговий центр із різноманітними магазинними, укриттям та наземним паркінгом на 25 місць. Навколо будівлі облаштують громадський простір із відпочинковими зонами та озелененням.

Житло дедалі частіше проєктують не як окремий об’єкт, а як логічну частину міста. ЖК Big Ben від РІЕЛ – чудовий приклад цього підходу. Він ідеально інтегрується в навколишнє середовище, зберігає баланс між архітектурою, пішохідними маршрутами та публічними просторами. Саме це підвищує цінність такого типу будинків і для мешканців, і для інвесторів.

Ділянка, на якій планують збудувати торговий центр на мапі Google

Візуалізація майбутнього ТЦ

«У рамках цього звернення було опрацьовано архітектурний вигляд і планування даного комплексу, сформовано такий певний торговельний осередок з великим акцентом на доступність та громадський простір. Ми додатково опрацюємо і пропишемо екопаркінги, щоб менше впливати на дощові стоки та навантажувати дощівку», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізація майбутнього ТЦ

Із 2019 року власницею ділянки є Лариса Сидорчук. За даними ZAXID.NET, вона і звернулася до Львівської міської ради за містобудівними умовами і обмеженнями. Вона зареєстрована як ФОП, а також має у власності ФГ «Лохина», зареєстроване в Дублянах, і ФГ «Еко-Волинь-Груп». За даними аналітичної системи YouControl, ймовірно Лариса Сидорчук є родичкою керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури Олега Сидорчука. В декларації за 2024 рік він вказав користування автомобілем BMW 530E, що належить Ларисі Сидорчук.

За даними сайту «Твоє місто», з березня до жовтня 2014 року Олег Сидорчук працював керівником Закарпатської обласної прокуратури. Його звільнили з посади, адже він підпадав під закон «Про очищення влади», оскільки з 2011 до 2012 року працював заступником керівника Київської обласної прокуратури за часів уряду Януковича. Пізніше він оскаржив звільнення у Львівському окружному адміністративному суді.

Колишня дружина прокурора Ірина Воляник, яка працює головною державною інспекторкою Львівської митниці, також декларує користування майном Лариси Сидорчук. Йдеться про квартиру в Дублянах, придбану у 2020 році.