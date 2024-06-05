Це вже третій випадок ботулізму на Львівщині цього року

До Львівської обласної інфекційної лікарні 3 червня з Дрогобиччини госпіталізували подружжя – 33-річного чоловіка і 34-річну жінку з підозрою на ботулізм. Вони споживали м’ясну консерву домашнього приготування.

У львівському обласному Центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомили, що подружжя споживало м'ясну консерву ще 27 травня. Вже наступного дня у жінки почало боліти горло, але вона подумала, що це застуда. Та на сьому добу хворі звернулися по медичну допомогу: спершу до місцевої амбулаторії, згодом до однієї з районних лікарень Дрогобиччини. Звідти їх скерували ло інфекційної лікарні Львова.

«Скаржилися на порушення зору, сухість в роті, розлади ковтання, інші прояви харчової токсикоінфекції. За словами лікарів, стан у пацієнтів середньої важкості. Їм надається спеціалізована медична допомога», – повідомили у Центрі.

Завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Центру Ірина Куліш каже, що це вже третій випадок ботулізму на Львівщині цього року. Перший зафіксували у січні, тоді з ботулізмом до лікарні потрапили двоє мешканців Золочівського району, батько і донька, які їли яловичину власного приготування. У квітні цей діагноз поставили 52-річній мешканці Самбірського району, і у червні – мешканцям Дрогобицького району. Результати лабораторних досліджень подружжя з Дрогобиччини будуть за кілька днів, але клінічно їм поставили діагноз – ботулізм.

Нагадаємо, ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, викликана токсином Clostridium botulinum, що міститься в неправильно виготовлених і збережених консервах.

Збудник ботулізму найчастіше міститься в продуктах домашнього приготування: в м’ясних, рибних, грибних та овочевих консервах, соленій, в’яленій та копченій рибі. Медики кажуть, що безпечна консервація можлива лише при використанні автоклавів. Тож перед вживанням м'ясних консервів варто забезпечити термічну обробку (проварити, просмажити чи помістити у духову шафу).

Симптоми, які найчастіші виникають при ботулізмі: