У франківського забудовника через суд вимагають повернути до бюджету 5 млн грн
ТОВ «АТК Плюс» не сплатило до бюджету Франківська 5,3 млн грн пайової участі
Прокуратура подала до суду на ТОВ «АТК Плюс», яке ухилилося від сплати пайової участі до бюджету Івано-Франківської міської ради. Справу розглядають у Господарському суді Івано-Франківської області.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 1 вересня, замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку порушив закон, адже не звернувся до мерії, щоб укласти договір про пайову участь і сплатити 5 млн грн на розвиток інфраструктури.
«Товариство без достатніх правових підстав зберегло у себе кошти, які мали б надійти до бюджету громади, що порушило її інтереси. Наразі Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі», – зазначили правоохоронці.
За матеріалами судового реєстру, йдеться про ТОВ «АТК Плюс», яке не сплатило до бюджету Франківська 5,3 млн грн пайової участі. Компанія, зареєстрована у 2013 році, належить франківським бізнесменам Віталію Жаровському і Тарасу Друку. Судове засідання призначили на 29 вересня.