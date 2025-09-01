Судове засідання призначили на 29 вересня.

Прокуратура подала до суду на ТОВ «АТК Плюс», яке ухилилося від сплати пайової участі до бюджету Івано-Франківської міської ради. Справу розглядають у Господарському суді Івано-Франківської області.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 1 вересня, замовник будівництва багатоквартирного житлового будинку порушив закон, адже не звернувся до мерії, щоб укласти договір про пайову участь і сплатити 5 млн грн на розвиток інфраструктури.

«Товариство без достатніх правових підстав зберегло у себе кошти, які мали б надійти до бюджету громади, що порушило її інтереси. Наразі Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі», – зазначили правоохоронці.

За матеріалами судового реєстру, йдеться про ТОВ «АТК Плюс», яке не сплатило до бюджету Франківська 5,3 млн грн пайової участі. Компанія, зареєстрована у 2013 році, належить франківським бізнесменам Віталію Жаровському і Тарасу Друку. Судове засідання призначили на 29 вересня.