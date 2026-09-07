Франція втратить частину врожаю через сильну спеку

Виробництво вина у Франції у 2026 році може опуститися до одного з найнижчих рівнів за останні 30 років. Через літню посуху та хвилі спеки найбільших втрат зазнає регіон Шампань, де обсяги виробництва можуть скоротитися майже вдвічі. Про це пише Reuters із посиланням на прогноз Міністерства сільського господарства Франції.

За попередніми оцінками, цього року країна виробить 33,9 млн гектолітрів вина, що на 6% менше, ніж у 2025 році, та на 17% нижче за середній показник упродовж 2021–2025 років. Один гектолітр дорівнює 100 літрам, або приблизно 133 стандартним пляшкам вина. Отже, прогнозований обсяг виробництва становить близько 4,5 млрд пляшок.

Це уже третій поспіль слабкий урожай у Франції після низьких показників 2024-го та 2025 років. Навесні погодні умови давали виноробам підстави очікувати кращих результатів, однак літня посуха та кілька хвиль спеки пошкодили виноградники й знизили врожайність.

У Шампані виробництво вина скоротиться майже вдвічі

Найгірша ситуація склалася в Шампані. Експерти прогнозують, що тут виробництво може впасти на 49% порівняно з минулим роком і буде на 47% нижчим за середній показник останніх п’яти років.

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У Бургундії та Божоле теж очікують скорочення врожаю – приблизно на третину. У долині Луари виробництво може зменшитися на 12%, а в регіоні Шаранта – на 6%.

Водночас у деяких виноробних регіонах прогнозують незначне відновлення після слабкого 2025 року. Наприклад, у Лангедок-Руссільйоні – найбільшому виноробному регіоні Франції, виробництво може зрости на 5%, хоча це все одно нижче за середній рівень.

У Бордо очікують збільшення виробництва на 10% завдяки дощам наприкінці серпня, які дещо нівелювали наслідки посухи. Водночас урожай у регіоні також буде значно нижчим за середній за останні п’ять років.

Через екстремально високу температуру французькі винороби цього року розпочали збирати виноград незвично рано. Зокрема, у Шампані офіційний збір урожаю стартував 12 серпня – раніше, ніж будь-коли.

Франція скорочує площі виноградників

За рік площа виноградників у Франції зменшилася на 2,5%. Виробники викорчовують частину насаджень через надлишок вина та тривале падіння його споживання.

Проблеми з урожаєм посилюють кризу у французькому виноробстві. Річ у тім, що попит на вино скорочується як усередині країни, так і на зовнішніх ринках. Особливо відчутним стало падіння продажів шампанського, адже через інфляцію люди почали економити на дорожчих напоях.

Франція залишається найбільшим експортером вина у світі за вартістю, однак за обсягами виробництва поступається Італії.

Через наслідки рекордної спеки та посухи французький уряд також оголосив пакет надзвичайної допомоги аграріям на понад 1 млрд євро.

Раніше ZAXID.NET писав, що зміни клімату змушують європейських фермерів шукати культури, які краще переносять спеку та посуху. Однією з них стала лаванда, яку через високу цінність і широке застосування називають «фіолетовим золотом».

Європейська комісія знизила прогноз урожаю зернових у ЄС до 262,78 млн тонн. Найбільше постраждала кукурудза – очікується, що її зберуть на понад 13% менше. Натомість лаванда добре переносить високі температури й нестачу води.