Бренди одягу скорочують розмірну сітку

Популярність препаратів для схуднення почала змінювати американський ринок одягу. Через падіння попиту виробники та торговельні мережі скорочують асортимент речей великих розмірів, хоча ще кілька років тому активно розширювали розмірні сітки, пише Bloomberg.

За дослідженням консалтингової компанії PwC, препарати класу GLP-1, до яких належить «Оземпік», приймає щонайменше одна людина у 21% американських домогосподарств. У Великій Британії таких близько 9%, однак їхня частка також зростає.

Як зазначив керівник напряму споживчих товарів і торгівлі Accenture Ендрю Карлайл, розподіл попиту на одяг за розмірами змінюється дуже швидко.

Які бренди скорочують великі розміри

H&M на початку 2023 року розширив розмірну сітку жіночого одягу у США до 4XL в онлайн-магазині. Згодом компанія відмовилася від розмірів 3XL і 4XL, пояснивши це недостатнім попитом. Представник мережі не пов’язував таке рішення з популярністю препаратів для схуднення.

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За даними платформи роздрібної аналітики Edited, останнім часом кількість товарів великих розмірів також скоротили Aritzia, Mango та Zara. Компанії не відповіли на запити Bloomberg щодо причин такого рішення.

Для брендів скорочення розмірної сітки може бути способом зменшити витрати. Речі великих розмірів зазвичай продаються повільніше, а на їхнє виготовлення потрібно більше тканини. За словами засновниці Manners London Саллі Маннерс, виробництво одягу розміру XL може коштувати на 60% дорожче, ніж аналогічної речі розміру XS.

Зміни помітні й серед спеціалізованих мереж. Американський ритейлер Torrid Holdings, який продає жіночий одяг великих розмірів, оголосив про закриття понад 170 магазинів – близько третини своєї мережі. За останній фінансовий рік його порівнянні продажі впали на 7%.

Продажі іншого американського ритейлера, Destination XL Group, у 2025 фінансовому році скоротилися на 8%. Колишній генеральний директор компанії Гарві Кантер заявляв, що препарати для схуднення приймає приблизно чверть її клієнтів.

Частина покупців відкладає придбання нового одягу, оскільки їхня вага та розмір продовжують змінюватися. Проблеми виникли й у компаній за межами США. Британський бренд одягу великих розмірів Live Unlimited London розпочав процедуру неплатоспроможності. Австралійська Mosaic Brands перейшла під зовнішнє управління, а її крах призвів до закриття майже 700 магазинів.

Як «Оземпік» змінює інші галузі

Вплив препаратів для схуднення вже відчувають не лише виробники одягу. Супермаркети створюють окремі секції товарів для людей, які худнуть, ресторани пропонують менші порції, а виробники харчових добавок випускають продукцію для боротьби з можливими побічними ефектами препаратів GLP-1.

Аналітики Jefferies підрахували, що зменшення середньої ваги пасажирів може у 2026 році заощадити найбільшим авіакомпаніям США до 580 млн доларів на пальному.

Водночас бренди одягу уникають прямого зв’язку між скороченням великих розмірів і популярністю «Оземпіку». Відмова від політики інклюзивності може викликати критику та відштовхнути частину покупців, тому компанії переважно пояснюють зміни оптимізацією асортименту та недостатнім попитом.

До слова, раніше ми писали, що світові ціни на цукор продовжують стрімке зниження і вже опустилися до мінімумів більш ніж за п’ять років і причиною цьому теж стала популярність препаратів для схуднення. Аналітики прогнозують, що у сезоні 2026-27 глобальний надлишок цукру сягне близько 3,4 млн тонн.