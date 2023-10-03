За роль з фільмі «Я і Фелікс» Юрко Іздрик отримав «Золоту Дзиґу»

Кінофестиваль дебютів «Молодість», один із найвідоміших на найстарших кінофестивалів в Україні, цього року пройде у Гамбурзі. Filmfest Hamburg, найбільший фестиваль у регіоні й один із провідних у Німеччині, уже вдруге презентує київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» – з 2 по 7 жовтня.

На фестивалі розпочались покази національного конкурсу українських повнометражних фільмів, де буде представлено 7 повнометражних ігрових фільмів, а саме:

До журі конкурсу увійшли українсько-німецька акторка Аліна Левшин, австрійський режисер Давід Ваґнер та українська докторка психології Світлана Уварова. Конкурсанти змагаються за нагороду «Скіфський олень» і грошовий приз у розмірі 100 тис. грн.

Закриватиме українську програму в межах Filmfest Hamburg позаконкурсний показ документального фільму Володимира Тихого «День Незалежності». 31-ий Filmfest Ham триватиме до 7.