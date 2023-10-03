У Гамбурзі триває один з найстаріших кінофестивалів України «Молодість»
Конкурсанти змагаються за нагороду «Скіфський олень» і грошовий приз у розмірі 100 тис. грн
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Кінофестиваль дебютів «Молодість», один із найвідоміших на найстарших кінофестивалів в Україні, цього року пройде у Гамбурзі. Filmfest Hamburg, найбільший фестиваль у регіоні й один із провідних у Німеччині, уже вдруге презентує київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» – з 2 по 7 жовтня.
На фестивалі розпочались покази національного конкурсу українських повнометражних фільмів, де буде представлено 7 повнометражних ігрових фільмів, а саме:
- «Назавжди Назавжди», реж. Анна Бурячкова
- «Я і Фелікс», реж. Ірина Цілик
- «Ти мене любиш?», реж. Тоня Ноябрьова
- «Люксембург Люксембург», реж. Антоніо Лукіч
- «Як там Катя?», реж. Христина Тинькевич
- «Ля Палісіада», реж. Філіп Сотниченко
- «Я, Ніна», реж. Марися Нікітюк
До журі конкурсу увійшли українсько-німецька акторка Аліна Левшин, австрійський режисер Давід Ваґнер та українська докторка психології Світлана Уварова. Конкурсанти змагаються за нагороду «Скіфський олень» і грошовий приз у розмірі 100 тис. грн.
Закриватиме українську програму в межах Filmfest Hamburg позаконкурсний показ документального фільму Володимира Тихого «День Незалежності». 31-ий Filmfest Ham триватиме до 7.
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