Гойдалку встановили у селі Вільшинки, вона на 57 см перевищує буковельский рекорд

У селі Вільшинки на Закарпатті встановили найвищу дерев’яну гойдалку в Україні. Рекорд офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів. Закарпатська гойдалка має висоту 9,45 м та на понад півметра перевищує попередню найвищу гойдалку, яка була встановлена на території гірськолижного комплексу «Буковель».

Найвищу в Україні дерев’яну гойдалку встановили у відпочинковому комплексі Vdoma, що розташоване у селі Вільшинки Тур’є-Реметівської громади. Гойдалка виготовлена з буку, для встановлення знадобилися понад 20 кубометрів метрів бетону і 400 арматури, щоб конструкція, на якій встановлена гойдалка, була безпечною для відвідувачів. Будували закарпатську гойдалку протягом двох місяців.

Рекорд офіційно зареєструвала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова

Як під час встановлення рекорду України заявила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, дерев’яна гойдалка у селі Вільшинки на Закарпатті перевищила попередню найвищу гойдалку із Буковелі на 57 см.

Зазначимо, у листопаді 2021 року Поромівська громада на Волині також відкрила дерев’яну гойдалку та заявляла, що вона – найвища в Україні. За словами керівників громади, волинська гойдалка має висоту 11 метрів. Утім, висоту гойдалки офіційно не підтверджували та рекорд у Волинській області не реєстрували.