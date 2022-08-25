У День незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу, свідчать дані застосунку «єТривога», який відстежує мапу повітряних тривог в Україні.

«24 серпня було оголошено 189 тривог в областях та в м. Київ. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення. Попередній рекорд – 109 тривог було оголошено 23 квітня в переддень Великодня», – йдеться в повідомленні, пише «Радіо Свобода».

Найбільше повітряних тривог за день було у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Черкаській областях. У Києві та області було сім тривог, у Львові й області – шість.

Нагадаємо, про те, що росіяни активізують ракетні удари по Україні на День незалежності, українська й американська розвідка повідомляли заздалегідь.

24 серпня росіяни, зокрема, вдарили по військовому аеродрому в Миргороді, по об’єктах критичної інфраструктури в Шепетівському районі на Хмельниччині, а також по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині. Внаслідок останнього удару загинули 22 людини.